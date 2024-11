Da anni nello sport vengono lanciate diverse iniziative per sensibilizzare alla violenza e alle differenze di genere. Alle parole però spesso non corrispondono i fatti: per ONU e Unesco il 21% delle atlete ha subìto abusi sessuali, mentre agli ultimi Giochi Olimpici (i primi per pari numero di atleti maschi e femmine) solo il 25% dei commissari tecnici erano donne. Ben vengano le iniziative, ma non ci si illuda che risolvano il problema