La vittoria nel derby ha confermato il buon momento della Roma, in ripresa da quando in panchina si è seduto Claudio Ranieri. Uno dei protagonisti della ripresa è di certo il 25enne portiere serbo, che promette amore alla Roma e assicura di voler fare grandi cose nel futuro con la maglia giallorossa addosso. L'intervista per Sky Sport Insider