L'Italia tutto cuore e carattere di Meo Sacchetti batte 70-65 la Lituania e si regala ben tre match point per tornare ai Mondiali. A Brescia non si è vista certamente la miglior versione della Nazionale, ma che grinta per gli azzurri, capaci di tenere una macchina da canestri come quella di Adomaitis ad appena 65 punti, di cui appena 3 nei primi 7' dell'ultimo periodo e di batterla dopo ben 12 anni (3-12 il conto aggiornato degli incontri ufficiali). Lo strappo decisivo è arrivato in quel momento, quando le idee erano appannate e a fare la differenza è stata la voglia di vincere. Protagonisti gregari di lusso come Achille Polonara (11 punti, 7 rimbalzi, 3 assist), Awudu Abass (13 punti e i liberi che hanno chiuso il match) e Brian Sacchetti, autore del canestro che ha lanciato l'Italia verso il settimo successo in queste qualificazioni mondiali e che ha costretto i baltici al loro primo stop dopo otto vittorie. Bene anche Ale Gentile, che tornava in azzurro dopo oltre un anno e che nei 16' concessi dal ct ha fatto cose positive sui due lati del campo, ben oltre i 6 punti a referto, mentre il 'gemello' Aradori ha forse sentito troppo la pressione di giocare in casa, chiudendo con 8 punti ma 3/13 dal campo. L'Italia si giocherà il primo match point mondiale a Danzica, domenica sera (20.15, diretta Sky Sport Arena) contro la Polonia.

Sacchetti: "Sappiamo uscire dai momenti difficili"

Soddisfatto coach Meo Sacchetti a fine partita: "Tutti abbiamo portato un mattoncino, anche se abbiamo patito all'inizio dei due tempi - ha spiegato il ct azzurro a Sky Sport -. Ci ha fatto cambiare la partita l'intensità che abbiamo messo in campo, perché spesso hanno giocato fuori ruolo i nostri ragazzi, tenendo bene il campo. Ci manca ancora un passaggio, adesso speriamo di farlo il prima possibile. La Lituania ha letto bene i nostri aiuti difensivi, loro sono giocatori che fanno sempre canestro. Maciulis ci ha fatto male, abbiamo dovuto rivincere la partita più di una volta. Il carattere però ha dimostrato che sappiamo uscire anche dai momenti difficili".

Risultati, classifica e calendario

L'Italia si è qualificata come prima del girone D ed è stata inserita nel gruppo J insieme a Lituania, Polonia e Ungheria. Tutte le squadre portano con sé i punti fatti nella prima fase e non possono incontrare di nuovo le squadre già affrontate nella prima fase. Le prime tre del girone saranno qualificate al Mondiale che si svolgerà dal 31 agosto al 19 settembre 2019 e che regalerà anche immediatamente due pass per i Giochi di Tokyo 2020. L'Italia non disputa la fase finale di un Mondiale dal 2006.

Classifica: Lituania 17 punti *, Italia 16, Polonia 14, Croazia e Ungheria 13, Paesi Bassi 12.

*qualificata

14 settembre 2018: Italia-Polonia 101-82, Croazia-Lituania 83-84, Paesi Bassi-Ungheria 59-74

17 settembre 2018: Ungheria-Italia 63-69, Lituania-Paesi Bassi 95-93, Polonia-Croazia 79-74

29 novembre 2018: Italia-Lituania 70-65, Paesi Bassi-Polonia 78-105, Croazia-Ungheria 74-69

2 dicembre 2018: Polonia-Italia, Lituania-Croazia, Ungheria-Paesi Bassi

