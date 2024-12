Olympiacos-Virtus LIVE alle 20:15 su Sky Sport Uno

Reduce dall'incredibile successo esterno in casa del Baskonia, si alza l'asticella per la Virtus Bologna: la squadra di Dusko Ivanovic affronta al Pireo una delle corazzate del torneo, l'Olympiacos, nel 16° turno di Eurolega. Il match in diretta alle 20.15 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW

Lo spettacolo e le emozioni della Turkish Airlines EuroLeague 2024/25 sono in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Questa sera tocca ad Olympiacos-Virtus Segafredo Bologna alle 20.15 su Sky Sport Uno e NOW, mentre Efes Istanbul-Stella Rossa andrà in onda in differita alle 22.15 su Sky Sport Uno e NOW. La squadra di Dusko Ivanovic è reduce dall'incredibile e rocambolesca vittoria esterna in casa del Baskonia, la terza di questo torneo davvero avaro di soddisfazioni per le Vu Nere, che con un record di 3-12 si trovano al 17° posto in classifica. L'Olympiacos di Vezenkov e Fournier è tra le grandi favorite per la vittoria finale del torneo, anche se al momento la squadra di Bartzokas non vive certo un momento esaltante: due sconfitte di fila, tre nelle ultime quattro ma zona playoff ben salda (9-6). Con risultati, classifiche, notizie e highlights, il grande basket europeo della Turkish Airlines EuroLeague è protagonista anche su skysport.it, sulla APP Sky Sport e sui profili e account ufficiali di Sky Sport sui principali social network.