Belinelli non basta, Virtus ko con l'Olympiacos

La Virtus Bologna esce con una sconfitta dal Pireo: l'Olympiacos si impone 87-77 trascinato dalla doppia doppia da 27 punti e 10 rimbalzi di Vezenkov. Per la squadra di Ivanovic, che si è presentata in Grecia senza Shengelia, inutili i 20 di Belinelli e i 15 di Morgan. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Sconfitta per la Virtus Bologna al Pireo nel 16° turno di Eurolega. La squadra di Dusko Ivanovic, senza Toko Shengelia, ha ceduto all'Olympiacos, tra le favorite per la vittoria finale, con il punteggio di 87-77. Dopo una partenza choc, le 'Vu Nere' hanno reagito nel 2° quarto grazie a un super Belinelli (20 punti alla fine con 4/8 da tre), ma hanno dovuto soccombere all'infinito talento a disposizione di Bartzokas, con Vezenkov (27 punti e 10 rimbalzi) e Fournier (20 punti) a fare la differenza. Virtus che resta in fondo alla classifica, al 17° posto, con un record di 3-13. Venerdì 'Vu Nere' di nuovo in campo, questa volta alla Segafredo Arena contro il Barcellona: palla a due alle 20.30, diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.