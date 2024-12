Panathinaikos-Olimpia LIVE alle 20.15 su Sky Sport

Lo spettacolo e le emozioni della Turkish Airlines EuroLeague 2024/25 sono in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Questa sera la sedicesima giornata scatta con Panathinaikos-EA7 Emporio Armani Milano alle 20.15 su Sky Sport Uno e NOW. La squadra di Ettore Messina, reduce da tre sconfitte consecutive in campionato, vola però in Europa dove è in striscia positiva da ben sei partite, ribaltando una classifica che ora la vede in zona playoff con un record di 9-6. Il Pana campione d'Europa invece non sta vivendo il suo miglior momento: 10° posto in classifica, record di 8-7 e una sola vittoria nelle ultime 5 partite. Anche se dalla loro, gli uomini di Ataman avranno i 20mila di OAKA. Con risultati, classifiche, notizie e highlights, il grande basket europeo della Turkish Airlines EuroLeague è protagonista anche su skysport.it, sulla APP Sky Sport e sui profili e account ufficiali di Sky Sport sui principali social network.