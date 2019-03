Basket, Eurolega: l'Olimpia Milano batte l'Olympiacos 66-57

James versione MVP: l'Olimpia non sbaglia

L'AX rientra dagli spogliatoi con un altro piglio, specialmente in attacco, dove la palla ricomincia a girare: il risultato è un parziale di 11-2 guidato da Nedovic e James con cui i biancorossi tornano a comandare 34-25 (24'). L'Olympiacos, pur senza l'infortunato Spanoulis (caviglia), non muore mai e ritorna ancora a contatto (38-35 al 28') grazie ai canestri e ai rimbalzi del gigante Milutinov. James però si mette in proprio e con un terzo periodo favoloso (12 punti, compreso il buzzer sulla sirena del 30') trascina nuovamente l'Olimpia, che va all'ultimo mini riposo avanti 49-39. Il play americano trova una pazzesca giocata da 4 punti con un tiro da metà campo in controtempo che fa esplodere il Forum (che canta MVP a squarciagola), per il +15 del 33' (56-41). L'AX alza troppo presto le mani dal manubrio, fa rientrare i greci fino al -9 al 37', ma basta rimettere in campo un po' di energia in difesa e ridare la sfera nelle mani di un James stellare, per portare a casa una vittoria per 66-57 che definire fondamentale in chiave playoff è fin riduttivo. Ora sotto con la prossima 'big' d'Europa, chiamata Real Madrid.

Milano: James 27 punti, Micov 13, Nedovic 7

Olympiacos: Milutinov 13, Williams-Goss 11, Vezenkov 10