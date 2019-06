Gara 1 di una serie di finale scudetto al meglio delle sette partite serve per andare in vantaggio certo ma anche capire dove e come guadagnare vantaggi sull’avversaria. Venezia arrivata a questo appuntamento dopo aver vinto due serie alla quinta, Sassari che invece nella postseason non è mai passata da una sconfitta, lo sanno benissimo e vanno subito ad innescare le rispettive certezze vicino a canestro. Se tra Watt e Cooley è pari e patta, il vantaggio per Venezia arriva con l’ingresso in campo del secondo quintetto: Daye, Vidmar ma soprattutto Tonut scavano il primo piccolo solco per il 18-14 della prima sirena e Sassari è costretta al primo adeguamento. Il quintetto piccolo e Thomas da lungo anomalo permette alla Dinamo di costruire un parziale di 11-4 che vale il +3 ed allora è la Reyer a dover mescolare le carte: le penetrazioni di De Nicolao rimettono le due squadre in parità sul 29 ma è ancora Sassari a dare un’altra accelerata e con un parziale di 8-0 andare negli spogliatoi avanti 29-37. La Dinamo ha più energie derivate da una settimana di riposo in più e lo dimostra ad inizio ripresa allungando il break con Cooley e Thomas e arrivando fino al +13 col canestro di Pierre. La Reyer deve allora fare appello alle sue energie nervose: Tonut, Watt e Daye si caricano la squadra sulle spalle e confezionano un parziale di 15-3 che ribalta la situazione per il 54-52 dell’ultimo riposo. La volata parte da lontano: l’ex Reyer Mc Gee segna 7 punti in fila per dare a Sassari il +4 che Haynes però subito ricuce, Cerella inventa per il +5 Venezia, Gentile riporta tutto in parità e a decidere è la tripla di Stone che Sassari non riesce più a rimontare. Finisce 72-70 con Venezia che va avanti 1-0 nella serie e costringe Sassari alla prima sconfitta dei playoff, la prima dopo 23 vittorie consecutive