L'Italia è campione d'Europa Under 18 femminile di basket. Le azzurre guidate dal coach Roberto Riccardi hanno battuto l'Ungheria per 70-62 nella finale disputata a Sarajevo. L'Italia comincia fortissimo e il 21-8 dei primi 10' è un bottino che si porterà dietro fino all'intervallo (42-29). Le cose si complicano nel terzo quarto, quando l'Ungheria si riavvicina pericolosamente. Nulla da fare, però: l'Italia riprende il filo del discorso e porta a termine il compito, chiudendo d'autorità. Top scorer di giornata Alessandra Orsili e Giulia Natali, entrambe con 19 punti, 6 punti per Ilaria Panzera, che però mette insieme 11 rimbalzi e 7 assist. Dopo avere dominato la prima fase, vincendo il proprio girone (3/0), l'Italia ha superato la Bielorussia e battuto la Spagna nei quarti. Ieri il largo successo sulla Russia, che è valso la possibilità di giocarsi la finalissima. Sette vittorie su sette per una medaglia d'oro molto più che meritata, anche per l'atteggiamento visto in campo.

La soddisfazione del coach Riccardi

“Ringrazio tutti quelli che hanno lavorato tanto per arrivare fin qui. Anche stasera abbiamo dimostrato di essere la squadra più forte in assoluto e di giocare la pallacanestro migliore. Una vittoria strameritatissima e direi che abbiamo portato a casa il giusto risultato per quello che si è visto in questo Europeo”, le parole del coach Roberto Riccardi dopo il successo dell'Italbasket femminile Under 18.

Il tabellino della finale

Italia-Ungheria 70-62 (21-8, 21-21, 13-23, 15-10)

Italia: Stroscio 3, Orsili 19, Nativi ne, Gilli 7, Natali 19, Leonardi, Pastrello 8, Spinelli, Panzera 6, Rosini ne, Savatteri ne, Nasraoui 6. All: Riccardi