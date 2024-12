Milano si arrende all'ultimo tiro: vince il Bayern

Sfortunata sconfitta per l'Olimpia Milano, la seconda in una settimana dopo quella contro il Panathinaikos. All'Unipol Forum il Bayern Monaco vince un importante scontro diretto grazie al tiro libero di Weiler-Babb a 11 secondi dalla fine e a un beffardo tiro sbagliato da Shields sulla sirena. La squadra di Messina spreca la chance di agganciare i tedeschi in classifica e scivola invece più indietro

La cronaca del match

Milano riaccoglie Napier e Voigtmann, protagonisti degli ultimi due scudetti e omaggiati sia dalla società che dal pubblico con la consegna di due canotte speciali nel pre-partita. Peccato però che l'Olimpia trascini in campo il clima amichevole e, come con il Panathinaikos, si lasci travolgere dagli avversari all'inizio del match. Messina chiama già due timeout nel primo quarto, con la sua squadra subito sotto 6-22. I primi segnali di riscossa vengono lanciati dal solito LeDay, bravo ad accorciare sul 14-26 al 10'. Il riscatto di Milano prosegue nel secondo periodo: il ritorno in campo di Nebo dopo un lungo infortunio permette di controllare meglio il centro avversario Booker, vero e proprio rebus nei minuti iniziali. Causeur e Dimitrijevic scuotono la squadra in attacco, ma è Mirotic a raggiungere la parità a quota 35.

Il Bayern però non crolla di fronte la rimonta dell'EA7 e all'intervallo è ancora avanti 39-40.

Il primo vantaggio casalingo arriva in apertura di secondo tempo con Nebo e l'ottimo Causeur. Booker però torna a martellare in attacco e, con il contributo del tiro da fuori di Edwards, permette ai tedeschi di rimettere il naso avanti (59-65 al 30'). Nel momento del bisogno l'Olimpia si affida a Mirotic, perfetto ai liberi ma falloso: un sospetto sfondamento e una successiva infrazione in difesa gli fanno raggiungere 4 falli e obbligano Messina a richiamarlo in panchina a oltre 7 minuti dalla fine. La tenuta difensiva dell'EA7 non ne risente ed è la base per la costruzione del parziale di 11-0, coronato da una tripla di Brooks, che vale il 68-65. Il Bayern segna i primi punti dell'ultimo quarto a 6' dalla fine e prende coraggio da una clamorosa schiacciata di Voigtmann, imitato poco dopo da Booker (68-71). Tutto da rifare per l'Olimpia, con Messina che rischia ributtando nella mischia Mirotic. La risposta è un mini-break di 7-0, interrotto dalla consueta tripla di Edwards, che poco dopo sigla la parità a quota 76 con una rubata e un comodo appoggio in contropiede. L'ultimo minuto si apre con un altro canestro di Edwards, a cui risponde una sublime penetrazione mancina di Causeur. Nell'ultimo possesso offensivo per i tedeschi Weiler-Babb conquista un prezioso rimbalzo in attacco e un viaggio in lunetta: segna solo un libero e offre a Shields la palla della vittoria. L'ex Trento si costruisce un buon tiro in area, ma il ferro glielo sputa subdolamente fuori e gela il pubblico del Forum. Niente aggancio in classifica al Bayern, anzi, si torna a galleggiare tra il play-in e la zona-eliminazione. Messina rischia inoltre di riperdere Nebo, uscito nei minuti finali e pescato in panchina con l'asciugamano sul volto, preoccupato e quasi in lacrime.