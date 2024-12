Virtus e Olimpia in campo questa sera: LIVE su Sky

Il 17° turno vede in campo le due italiane: alle ore 20 la Virtus Bologna sfida il Barcellona (diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW ), alle 21 tocca all'Olimpia Milano ricevere al Forum il Bayern Monaco (diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW ) in un match fondamentale in ottica playoff

Lo spettacolo e le emozioni della Turkish Airlines EuroLeague 2024/25 sono in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Serata davvero speciale, con le due italiane in campo: alle 20 Virtus Segafredo Bologna-Barcellona, in diretta su Sky Sport Uno e NOW, mentre alle 21 l’EA7 Emporio Armani Milano ospiterà il Bayern Monaco, in diretta su Sky Sport Arena e NOW. Si parte alla Segafredo Arena dove le 'Vu Nere' cercano il colpaccio dopo il ko onorevole in casa dell'Olympiacos. Ancora senza Shengelia, la squadra di Dusko Ivanovic vuole muovere una classifica che la vede in fondo con un record di 3-13. Partita cruciale in chiave playoff al Forum per l'EA7, che dopo la scoppola subita a OAKA da parte del Panathinaikos campione d'Europa, cerca il riscatto contro il quotato Bayern Monaco, che la precede in classifica (10-6 i tedeschi, 9-7 la squadra di Messina).