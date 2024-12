Una vera e propria epidemia all'interno dello spogliatoio del Paris Basketball . E' questa la motivazione che ha spinto l'Eurolega al rinvio della partita in programma questa sera alla Adidas Arena tra i padroni di casa e il Fenerbahce , in un match valido per il 17° turno. "La partita del Round 17 della Regular Season della Turkish Airlines EuroLeague tra Paris Basketball e Fenerbahce Beko Istanbul, programmata per il 19 dicembre, è stata sospesa a causa dell'impossibilità di Paris Basketball di avere un minimo di otto giocatori inclusi nell'elenco di autorizzazione e idonei a giocare a causa di infortuni o malattie", si legge nella nota diramata da Eurolega.

Ben otto indisponibili sui 14 a disposizione

Il Paris, squadra rivelazione di questo inizio di Eurolega, si era presentata martedì nel match perso in casa contro il Real Madrid, senza TJ Shorts e Yakuba Ouattara, assenti per malattia. In appena 48 ore, però, la situazione si è decisamente complicata per la squadra di Tiago Splitter, che deve fare i conti con ben otto indisponibili sui 14 a disposizione. Restano dunque solo 6 giocatori, meno di quanto richiesto da Eurolega per giocare: i parigini hanno così presentato domanda di rinvio del match, accolta dalle autorità. Come riporta 'L'Equipe', resta in dubbio anche il match-clou del massimo campionato francese in programma domenica tra il Paris e l'ASVEL.