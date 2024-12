Cordinier trascina Bologna: 86-81 sul Barcellona

Ottimo avvio della Virtus, che impone un ritmo alto sin dalla palla a due. Zizic e Cordinier sono i più carichi e costruiscono il primo vantaggio significativo sul 10-4. Barcellona rientra subito con Parker, ma anche il secondo quintetto offre garanzie a Ivanovic, soprattutto con Diouf e Morgan: alla prima sirena il vantaggio è di 23-15 . Un divario che sarebbe potuto essere più ampio se solo le Vu Nere avessero trovato sostegno nel tiro da fuori (1/15 al 20'). Invece, nonostante azioni ben costruite, i tanti errori impediscono una vera fuga e Barcellona nel secondo periodo recupera punti, in particolar modo quando l'ex Punter si sblocca e il gigante Fall si fa valere nel pitturato. Quando lui non è in campo però, a far la figura del gigante è Zizic, 9 rimbalzi (6 d'attacco) già all'intervallo. Da Pajola arriva finalmente la prima tripla, ma Hernangomez ha un buon impatto e si va negli spogliatoi con Bologna avanti solo 35-34 .

Nel terzo quarto i padroni di casa trovano quello che era mancato nel primo tempo: Clyburn e le triple. L'americano prova a mettersi in partita con due schiacciate in campo aperto di fila, mentre Cordinier, Grazulis, Polonara e Hackett sbloccano e lanciano la squadra dall'arco. Se l'attacco ride però, la difesa piange. Punter e Parker sono in serata di grazia e si rivelano rebus irrisolvibili. Tutti trovano il canestro, anche Morgan ed Anderson, così si inizia l'ultimo quarto con le squadre in parità, a quota 65. L'equilibrio prosegue nel periodo decisivo, anche se la palla pesa di più e di conseguenza si contano molti meno canestri e più palle perse. La Virtus ha il merito di far esaurire subito il bonus al Barcellona, ma la mira dalla lunetta non è delle migliori, come spesso accaduto in stagione. Il divario tra le due squadre non supera mai i tre punti, sorpassi e controsorpassi si succedono di continuo. Cordinier e Parker si prendono tutte le responsabilità offensive negli ultimi due minuti: il francese è tarantolato e porta i suoi sull'83-81 a 27 secondi dalla fine. Barcellona si priva perfino della possibilità di segnare per il pareggio a causa dell'infrazione di passi di Brizuela. Pajola però è imperfetto dalla lunetta (1/2) e concede un'altra chance ai catalani. I tifosi temono già la beffa, ma Parker si perde sul più bello, calpestando la linea da tre punti al momento del tiro decisivo e sbagliandolo malamente. Belinelli a cronometro fermo blinda il successo fissandolo sull'86-81. Per Bologna una vittoria importante, che può dare un senso molto diverso al girone di ritorno in programma dalla prossima settimana.