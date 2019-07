Secondo test pre Mondiale per l'Italia, che scende in campo alla BLM Group Arena di Trento per la finale della Trentino Basket Cup contro la Costa d'Avorio (diretta streaming su skysport.it dalle 20.30). I ragazzi di coach Meo Sacchetti sono reduci dalla netta vittoria contro la Romania per 88-60, in cui il CT ha dato ampio spazio a tutti e 12 i giocatori a disposizione, sperimentando e cercando valide alternative viste le assenze forzate di Datome (in via di recupero), Gallinari e Belinelli (entrambi ai box a causa di affaticamento muscolare). Buone risposte sono arrivate dai soliti noti come Gentile, miglior marcatore della squadra con 14 punti e Aradori, ma anche da volti nuovi come Tessitori e Michele Vitali. Ora ci aspetta la Costa d'Avorio, squadra totalmente diversa dalla Romania: gli africani, che saranno al Mondiale in Cina (31 agosto-15 settembre, esclusiva Sky Sport), sono allenati da un coach italiano, Paolo Povia, 40enne milanese e autentico giramondo, con un passato nelle giovanili di Pesaro, nelle minors (Monza) e nel campionato svizzero. Gli ivoriani sono una squadra molto fisica e atletica, sicuramente tra le migliori del Continente, capaci di battere martedì la Svizzera di Clint Capela, centro degli Houston Rockets, a referto con 10 punti e 5/15 dal campo nel ko elvetico per 69-68. I fari saranno però tutti per l'Italia, che dopo la Trentino Basket Cup sarà a Verona per un altro torneo, prima del primo grande test ad Atene nel consueto Acropolis.