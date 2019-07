L’Italbasket si scalda su Sky Sport in vista dei Mondiali in Cina del 31 agosto-15 settembre. La nazionale di Meo Sacchetti inizierà con la Trentino Cup una serie di tornei amichevoli in preparazione della rassegna iridata. Martedì 30 luglio gli azzurri affronteranno la Romania, mentre mercoledì 31 luglio se la vedranno con una tra Costa d’Avorio e Svizzera. Le partite, entrambe alle 20.30, saranno in diretta esclusiva in streaming su Skysport.it. Gallinari e compagni torneranno poi a giocare l’8-10 agosto nel torneo di Verona e il 16-18 agosto ad Atene, nel torneo dell’Acropolis. I test match di agosto saranno in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204).

Il programma della Trentino Cup

Martedì 30 luglio

Ore 20.30 Italia-Romania (live streaming su skysport.it)

Mercoledì 31 luglio

Ore 20.30 Italia-Svizzera/Costa d’Avorio (live streaming su skysport.it)

Le altre amichevoli

Le altre amichevoli del'Italbasket, il torneo di Verona e quello dell'Acropolis, saranno in diretta su Sky Sport Arena (canale 204). Di seguito il programma degli altri test match della squadra di Meo Sacchetti:

TORNEO DI VERONA



Giovedì 8 agosto

Ore 20.30 Italia-Senegal

Venerdì 9 agosto

Ore 20.30 Italia-Russia

Sabato 10 agosto

Ore 20.30 Italia-Venezuela

TORNEO DELL'ACROPOLIS

Venerdì 16 agosto

Ore 19.30 Grecia-Italia

Sabato 17 agosto

Ore 17.00 Italia-Serbia

Domenica 18 agosto

Ore 17.00 Italia-Turchia

Il Mondiale degli Azzurri

Il Mondiale 2019 in Cina sarà un'esclusiva Sky, con due canali dedicati: Sky Sport Arena e Sky Sport Uno. L’Italia torna a giocare una rassegna iridata 13 anni dopo l’ultima volta: Sky trasmetterà sino a 3 match al giorno, non perdendosi ovviamente nessun canestro dei ragazzi di coach Sacchetti. Gli Azzurri debutteranno sabato 31 agosto contro le Filippine alle ore 13.30, poi il 2 settembre la sfida all’Angola e il 4 settembre l’ultimo match del girone con la Serbia. La telecronaca delle partite dell’Italbasket sarà affidata a Flavio Tranquillo, affiancato in cabina di commento da Davide Pessina.

Le partite dell’Italia al Mondiale

Sabato 31 agosto

ITALIA-Filippine (ore 13..30)

Lunedì 2 settembre

ITALIA-Angola (ore 9.30)

Mercoledì 4 settembre

ITALIA-Serbia (13.30)

Lo speciale "Parigi 1999 – 20 anni dopo"

Non perderti lo speciale che racconta, attraverso la voce dei protagonisti, una delle più grandi imprese della Nazionale italiana, quella culminata nella vittoria del titolo europeo in Francia. Il documentario "Parigi 1999-20 anni dopo" è disponibile anche on demand.