Venezia-Tortona alle 17 su Sky Sport 256

Venezia è già sicura del 4° posto in classifica, Tortona con una vittoria si assicurerebbe il 5°. La palla a due di una sfida che si annuncia equilibrata e potrebbe essere l’antipasto di una serie di playoff al primo turno è alle 17, diretta su Sky Sport 256 e in streaming su NOW con telecronaca di Geri De Rosa e Chicca Macchi

Venezia attende, già sicura del 4° posto in classifica, e nella sfida contro Tortona può contribuire a determinare la propria avversaria al primo turno dei playoff. Proprio Tortona, infatti, è al momento al 5° posto, ma è incalzata da Reggio Emilia, con cui nei due scontri diretti è sotto nello scarto complessivo, e che in caso di sconfitta dei ragazzi di coach Mario Fioretti e di vittoria nella partita che la vede impegnata a Treviso potrebbe effettuare il sorpasso e quindi incontrare Venezia al primo turno. Di certo, quindi, c’è che al Taliercio si respirerà già aria di playoff. L’appuntamento è dalle 17 per la palla a due su Sky Sport 256 e in streaming su NOW con telecronaca di Geri De Rosa e Chicca Macchi.