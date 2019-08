La grande attesa è finalmente finita. I Mondiali di basket sono pronti a cominciare con l’Italia torna a giocarsi la competizione iridata a 13 anni dall’ultima apparizione. Un torneo di altissimo livello che potrete seguire in esclusiva sui canali Sky Sport con una copertura dedicata lungo tutta la manifestazione, con studi e ospiti dedicati e uno spazio fisso ogni giorno alle 18.30 su Sky Sport 24 e i contributi dagli inviati al seguito della Nazionale. La FIBA World Cup si svolgerà in Cina da sabato 31 agosto a domenica 15 settembre e vedrà impegnate 32 squadre divise in otto gironi: si comincia ogni mattina alle 9.30 italiane (le 15.30 in Cina) e si conclude attorno alle 16.30 con otto partite una in fila all’altra, con la prima fase che si concluderà giovedì 5 settembre. I secondi gironi (composti dalle prime due squadre di ogni girone) si svolgeranno dal 6 al 9 settembre e daranno l’accesso ai quarti di finale per le prime due classificate, mentre le altre due saranno eliminate. I quarti si svolgeranno nelle giornate del 10 e dell’11 settembre (ore 13 e 15 italiane), mentre il 12 e il 14 giocheranno le squadre eliminate ai quarti per le qualificazioni dirette ai Giochi Olimpici. Il 13 settembre si svolgeranno le due semifinali (orari da definire), mentre le finali per il terzo e per il primo posto sono previste per domenica 15 settembre rispettivamente alle 10 e alle 14 italiane.

Le partite dell’Italia su Sky Sport

Il debutto alla rassegna iridata dell’Italia di coach Meo Sacchetti è previsto per sabato 31 agosto alle 13.30 contro le Filippine. Il secondo impegno degli azzurri è previsto per lunedì 2 settembre alle 9.30 italiane contro l’Angola, mentre la terza gara del girone contro la Serbia sarà mercoledì 4 settembre alle 13.30 italiane. Tutte le partite saranno trasmesse in diretta su Sky Sport Arena e in replica in prima serata su Sky Sport Uno.

Sabato 31 agosto ore 13.30: Italia-Filippine — diretta Sky Sport Uno e Sky Sport Arena

Lunedì 2 settembre ore 9.30: Italia-Angola — diretta Sky Sport Uno e Sky Sport Arena

Mercoledì 4 settembre ore 13.30: Italia-Serbia — diretta Sky Sport Uno e Sky Sport Arena

Le partite di Team USA

La nazionale statunitense allenata da Gregg Popovich debutterà contro la Repubblica Ceca domenica 1 settembre alle 14.30 italiane (diretta su Sky Sport). Secondo impegno contro la Turchia martedì 3 settembre alle 14.30. Infine terza partita del girone contro il Giappone giovedì 5 settembre sempre alle 14.30.

Domenica 1 settembre ore 14.30: USA-Repubblica Ceca — diretta Sky Sport Arena

Martedì 3 settembre ore 14.30: USA-Turchia — diretta Sky Sport Uno

Giovedì 5 settembre ore 14.30: USA-Giappone

Il calendario delle partite nella fase a gironi trasmesse su Sky Sport

Sabato 31 agosto

Ore 9.30: Serbia-Angola (Gruppo D) — diretta Sky Sport Uno, prepartita dalle 9. Commento Tranquillo-Pessina

Ore 10.00: Polonia-Venezuela (Gruppo A)

Ore 10.30: Iran-Porto Rico (Gruppo C)

Ore 10.30: Russia-Nigeria (Gruppo B) — diretta Sky Sport Arena. commento De Rosa-Crespi

Ore 13.30: Italia-Filippine (Gruppo D) — diretta Sky Sport Uno e Arena, prepartita dalle 13 e post dalle 15.30. Commento Tranquillo-Pessina

Ore 14.00: Cina-Costa D’Avorio (Gruppo A)

Ore 14.30: Argentina-Corea (Gruppo B)

Ore 14.30: Spagna-Tunisia (Gruppo C)

Ore 18.30: Studio World Cup — diretta Sky Sport 24 con Claudia Angiolini e Matteo Soragna

Domenica 1 settembre

Ore 9.30: Canada-Australia (Gruppo H) — diretta Sky Sport Arena, commento De Rosa-Crespi

Ore 10.00: Nuova Zelanda-Brasile (Gruppo F)

Ore 10.30: Repubblica Domenicana-Giordania (Gruppo G)

Ore 10.30: Turchia-Giappone (Gruppo E)

Ore 13.30: Senegal-Lituania (Gruppo H)

Ore 14.00: Grecia-Montenegro (Gruppo F)

Ore 14.30: Francia-Germania (Gruppo G)

Ore 14.30: USA-Repubblica Ceca (Gruppo E) — diretta Sky Sport Arena, commento Ellisse-Soragna

Ore 18.30: Studio World Cup — diretta Sky Sport 24 con Claudia Angiolini e Marco Crespi

Lunedì 2 settembre

Ore 9.30: Italia-Angola (Gruppo D) — Diretta Sky Sport Uno e Arena, prepartita dalle 9 e post dalle 11.30. Commento Tranquillo-Pessina

Ore 10.00: Venezuela-Costa D’Avorio (Gruppo A)

Ore 10.30: Tunisia-Iran (Gruppo C)

Ore 10.30: Nigeria-Argentina (Gruppo B)

Ore 13.30: Serbia-Filippine (Gruppo D) — diretta Sky Sport Uno, commento Tranquillo-Pessina

Ore 14.00: Cina-Polonia (Gruppo A)

Ore 14.30: Corea-Russia (Gruppo B)

Ore 14.30: Porto Rico-Spagna (Gruppo C) — diretta Sky Sport Arena, commento De Rosa-Soragna

Ore 18.30: Studio World Cup — diretta Sky Sport 24 con Claudia Angiolini e Marco Crespi

Martedì 3 settembre

Ore 9.30: Australia-Senegal (Gruppo H)

Ore 10.00: Montenegro-Nuova Zelanda (Gruppo F)

Ore 10.30: Germania-Repubblica Domenicana (Gruppo G)

Ore 10.30: Giappone-Repubblica Ceca (Gruppo E)

Ore 13.30: Lituania-Canada (Gruppo H)

Ore 14.00: Brasile-Grecia (Gruppo F) — diretta Sky Sport Arena, commento De Rosa-Soragna

Ore 14.30: Giordania-Francia (Gruppo G)

Ore 14.30: USA-Turchia (Gruppo E) — diretta Sky Sport Uno, commento Ellisse-Crespi

Ore 18.30: Studio World Cup — diretta Sky Sport 24 con Claudia Angiolini e Matteo Soragna

Mercoledì 4 settembre

Ore 9.30: Angola-Filippine (Gruppo D) — diretta Sky Sport Uno e Arena, commento Tranquillo-Pessina

Ore 10.00: Costa D’Avorio-Polonia (Gruppo A)

Ore 10.30: Tunisia-Porto Rico (Gruppo C)

Ore 10.30: Nigeria-Corea (Gruppo B)

Ore 13.30: Italia-Serbia (Gruppo D) — diretta Sky Sport Uno e Arena, pre dalle 13 e post dalle 15.30. Commento Tranquillo-Pessina

Ore 14.00: Cina-Venezuela (Gruppo A)

Ore 14.30: Iran-Spagna (Gruppo C)

Ore 15.45 (differita): Argentina-Russia (Gruppo B) — Sky Sport Arena, commento De Rosa-Soragna

Ore 18.30: Studio World Cup — diretta Sky Sport 24 con Claudia Angiolini e Marco Crespi

Giovedì 5 settembre

Ore 9.30: Canada-Senegal (Gruppo H)

Ore 10.00: Montenegro-Brasile (Gruppo F)

Ore 10.30: Germania-Giordania (Gruppo G)

Ore 10.30: Repubblica Ceca-Turchia (Gruppo E) — diretta Sky Sport Uno e Arena, commento Ellisse-Crespi

Ore 13.30: Lituania-Australia (Gruppo H) — diretta Sky Sport Uno e Arena, commento De Rosa-Soragna

Ore 14.00: Nuova Zelanda-Grecia (Gruppo F)

Ore 14.30: Repubblica Domenicana-Francia (Gruppo G)

Ore 14.30: USA-Giappone (Gruppo E)

Ore 18.30: Studio World Cup — diretta Sky Sport 24 con Claudia Angiolini e Matteo Soragna

Seconda fase a gironi

Da venerdì 6 settembre a lunedì 9 settembre.

Fase finale: quarti, semifinali e finali

Quarti di finale: 10 e 11 settembre.

Semifinali: 13 settembre.

Finale terzo e primo posto: 15 settembre.