Una partita meravigliosa e decisa soltanto dopo un tempo supplementare quella tra Stati Uniti e Turchia: una sfida che Cedi Osman e compagni hanno interpretato al meglio per 44 minuti e 50 secondi, fino a quando un fallo antisportivo commesso da Joe Harris sul -1 aveva messo in discesa le cose per Turchia. Dogus Balbay dalla lunetta però non ha avuto la freddezza per mettere a segno nessuno dei due tentativi a cronometro fermo. Niente doppio possesso di margine, ma il vantaggio era quello di poter disporre ancora di una rimessa laterale. Palla a Osman che, spedito in lunetta, poteva arrotondare sul +3 il margine. Anche il giocatore dei Cleveland Cavaliers però - già colpevole del fallo che aveva costretto la Turchia a rinunciare a un successo al termine dei tempi regolamentari - non è riuscito a trovare il fondo della retina in entrambe le occasioni: 0/2 e transizione USA guidata da Tatum. Gli statunitensi a quel punto non si sono lasciati sfuggire l'occasione: palla a Middleton, fermato da un fallo a 2.1 secondi dalla sirena. Il giocatore dei Milwaukee Bucks non ha esitato: 2/2 a cronometro fermo e definitivo sorpasso del Team USA per fissare il punteggio sul 93-92 finale. Una vittoria che porta gli USA in vetta al girone E e che lascia un enorme rammarico alla Turchia: l'occasione di battere i campioni del mondo potrebbe non ripresentarsi tanto facilmente in futuro. Una partita da poter rivedere alle 21 su Sky Sport Arena.