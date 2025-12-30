La Fip ha annunciato altri 3 punti di penalizzazione alla Trapani Shark (che diventano 8 in totale), dopo le minacce del direttore sportivo D'Orta di non presentarsi alla sfida di campionato contro Bologna del prossimo 4 gennaio. Oltre alla nuova penalità, si aggiungono anche 2 anni di inibizione per il presidente Antonini COME CAMBIA LA CLASSIFICA

Nuova penalizzazione per la Trapani Shark e 2 anni di inibizione al presidente Antonini. È questo quanto comunicato dal Tribunale Federale, che ha annunciato altri 3 punti di penalità (che diventano 8 considerando i 5 già inflitti a inizio campionato) ai siciliani. La decisione arriva dopo le minacce del direttore sportivo della Trapani Shark, Valeriano D'Orta, che dopo la sconfitta interna contro Varese ha comunicato che il club stava valutando di non prendere parte alla prossima gara in programma a Bologna domenica 4 gennaio.

La nota ufficiale della Fip sulla penalizzazione "Il Tribunale Federale, ritenute non accoglibili le eccezioni preliminari sollevate da parte ricorrente, considerati sussistenti i presupposti per la configurazione delle violazioni degli articoli 59 e 61 R.G. a carico del Presidente della Trapani Shark, Valerio Antonini e della società Trapani Shark, a titolo di responsabilità oggettiva; applica al tesserato Valerio Antonini, Presidente della società Trapani Shark, la sanzione dell’inibizione nella misura ritenuta congrua di due anni, fino al 30 dicembre 2027 ai sensi ed agli effetti dell’articolo 59 R.G. e alla Società Trapani Shark la penalizzazione di tre punti da scontarsi nel campionato in corso (2025-2026) ai sensi ed agli effetti dell’articolo 61 R.G.".

"Tentativo di pretestuosa opposizione alle regole federali" La Fip ha poi aggiunto in un'altra nota ufficiale che "in merito alla posizione della Trapani Shark s.r.l., che ha formato oggetto di riunione straordinaria del Consiglio Federale in data di ieri, si informa che in data odierna la Commissione indipendente per la verifica dell’equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche ha trasmesso una nota di chiarimento dell’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Trapani – Ufficio Controlli, che evidenzia come il debito residuo non onorato, imputato a carico della società di Trapani, non riguarda una posizione debitoria in termini di Iva, bensì è riconducibile agli importi a debito riportati nei modelli F24 con i quali è stato effettuato l’utilizzo dei suddetti crediti Iva inesistenti, ossia a ritenute Irpef (e relative addizionali) e a contributi previdenziali non pagati. Tale chiarimento viene a confermare ulteriormente la fondatezza delle posizioni e dei provvedimenti adottati sin dall’inizio della vicenda dalla Federazione, smentendo ogni reiterato tentativo di strumentalizzazione e di pretestuosa opposizione all’applicazione delle Regole federali".

La ricostruzione La vicenda continua a essere uno dei principali argomenti da inizio campionato, quando la squadra siciliana ha ricevuto una penalizzazione a causa di inadempienze amministrative e fiscali di 5 punti (per la precisione 4 punti da Delibera Consiglio Federale del 21/05/2025 e 1 punto da Delibera Consiglio Federale del 24/11/2025) da scontare nella classifica attuale, oltre al blocco del mercato. Nella impossibilità di colmare le partenze di Amar Alibegovic e Timmy Allen con nuovi tesseramenti, Trapani Shark è stata multata di 50.000 euro per le tre partite disputate senza rispettare la formula del 6+6 (6 italiani e 6 stranieri) scelta a inizio stagione. Da qui, la minaccia del direttore sportivo D'Orta di non presentarsi alla sfida contro Bologna del 4 gennaio, seguita da altri 3 punti di penalità.