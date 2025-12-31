Offerte Sky
Ora è ufficiale: Pozzecco torna in panchina, allenerà il Galatasaray in Turchia

Basket

La notizia circolava da qualche giorno, e poco fa è arrivata l’ufficialità: Gianmarco Pozzecco è il nuovo allenatore del Galatasaray. L’ex CT azzurro subentra a Yakup Sekizkök, licenziato dopo una prima parte di stagione complicata. Per Pozzecco, quindi, nuova avventura nel campionato turco oltre che nella FIBA Champions League dopo la conclusione del percorso alla guida dell’Italia arrivata al termine dell’ultimo Eurobasket

Il periodo di riposo, o quantomeno di lontananza dal basket, di Gianmarco Pozzecco è durato poco più di tre mesi. Dopo la conclusione della sua esperienza alla guida della nazionale, infatti, l’ex CT sta per tornare in panchina. Ad accoglierlo è il Galatasaray, che dopo aver esonerato Yakup Sekizkök ha deciso di affidare al Poz la squadra impegnata nel campionato turco, dove è attualmente al 9° posto in classifica, e nella FIBA Champions League.

Un biennale con vista sulla NBA per il Poz

Nel comunicato ufficiale emesso dalla società turca si rende noto che il contratto stipulato con Pozzecco ha validità fino al termine della stagione 2026-27 e che l’ex coach azzurro inizierà il suo incarico il prossimo 5 gennaio. Pochi giorni prima, tra l’altro, il Galatasaray aveva annunciato l’ingaggio di Vlado Micov, ex giocatore di Milano e Cantù, nel ruolo di Direttore Sportivo e con il preciso mandato di condurre il club verso il progetto sempre più realistico di una NBA europea. Per il Poz, quindi, si apre un’avventura dagli orizzonti potenzialmente ampissimi. 

