Ora è ufficiale: Pozzecco torna in panchina, allenerà il Galatasaray in Turchia

La notizia circolava da qualche giorno, e poco fa è arrivata l’ufficialità: Gianmarco Pozzecco è il nuovo allenatore del Galatasaray. L’ex CT azzurro subentra a Yakup Sekizkök, licenziato dopo una prima parte di stagione complicata. Per Pozzecco, quindi, nuova avventura nel campionato turco oltre che nella FIBA Champions League dopo la conclusione del percorso alla guida dell’Italia arrivata al termine dell’ultimo Eurobasket

