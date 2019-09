Sergio Scariolo, uno dei principali protagonisti del successo spagnolo, è radioso e sorridente a fine gara. Luminoso in volto come la medaglia d’oro che porta al petto durante l’intervista a Sky Sport: “Non c’è niente di più importante che vincere una competizione del genere con la nazionale. Che sia una coppa del mondo o l’Olimpiade. Ce lo siamo meritati, sul parquet siamo stati la miglior squadra nonostante alla vigilia eravamo lontani – almeno sulla carta. Nessuno aveva pronosticato che potessimo arrivare a questo livello nel corso del Mondiale. Abbiamo trovato una buona chimica, i giocatori sono stati estremamente disciplinati nel modo di affrontare le difficoltà. Un gruppo serio, unito. Quando rispetti un gioco come la pallacanestro – che si basa sulla condivisione, sull’essere una squadra, che richiede massima applicazione su entrambi i lati del campo – poi ti ricompensa con delle sorprese. E questa è decisamente la più bella di tutte”. Non una passeggiata, ma un Mondiale conquistato lottando anche in situazioni scomode: “Abbiamo affrontato momenti veramente complicati, visto il livello delle avversarie. Siamo sempre riusciti a non perdere i nervi, a ribaltare situazioni di punteggio complicate nel finale contro Italia e Australia. In questa finale è stato decisivo l’approccio che abbiamo avuto: entrati in campo convinti di dover dare tutto e questo ha segnato il match sin dalla palla a due”. E dopo questo 2019 c’è davvero poco da aggiungere, tenendo conto anche del titolo NBA: “Adesso posso solo peggiorare”, chiosa sorridente uno degli allenatori più vincenti della storia recente della pallacanestro.