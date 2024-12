Virtus e Olimpia in campo dopo Natale LIVE su Sky

Dopo le feste ritorna il grande basket con la 18^ giornata di Eurolega. Il primo appuntamento è giovedì 26 dicembre, con EA7 Emporio Armani Milano-Olympiacos Pireo, in diretta su Sky Sport Arena e NOW alle 20.30; venerdì 27 dicembre invece, in diretta alle 20.30 su Sky Sport Arena e NOW, il match Virtus Segafredo Bologna-ASVEL LA CLASSIFICA DI EUROLEGA

Lo spettacolo e le emozioni della Turkish Airlines EuroLeague 2024/25 sono in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Al più appassionante torneo continentale di basket, con i diciotto club più prestigiosi d’Europa, anche quest’anno prendono parte due squadre italiane: l’EA7 Emporio Armani Milano e la Virtus Segafredo Bologna. Con risultati, classifiche, notizie e highlights, il grande basket europeo della Turkish Airlines EuroLeague e BKT EuroCup è protagonista anche su skysport.it, sulla APP Sky Sport e sui profili e account ufficiali di Sky Sport sui principali social network.

EA7 Emporio Armani Milano-Olympiacos Pireo: giovedì 26 dicembre Giovedì 26 dicembre, la diciottesima giornata della stagione regolare scatta con la sfida tra Monaco ed Efes Istanbul, alle 19 su Sky Sport Max e NOW e il commento di Andrea Solaini. Al Forum in campo EA7 Emporio Armani Milano e Olympiacos Pireo, in diretta su Sky Sport Arena e NOW alle 20.30, con la telecronaca di Geri De Rosa e Andrea Meneghin, studio pre e post partita condotto dalle 20 da Dalila Setti, interviste di Gaia Accoto. Potrebbe interessarti Milano si arrende all'ultimo tiro: vince il Bayern

Virtus Segafredo Bologna-ASVEL: venerdì 27 dicembre Venerdì 27 dicembre alle 20.30 su Sky Sport Arena e NOW, in diretta la partita fra Virtus Segafredo Bologna e ASVEL, con il commento di Andrea Solaini e Davide Pessina, studio pre e post partita condotto dalle 20 da Dalila Setti, interviste di Giulia Cicchinè. Alle 20.30 su Sky Sport Max e NOW Partizan Belgrado-Fenerbahce con il commento di Paolo Redi. Potrebbe interessarti Cordinier trascina Bologna: 86-81 sul Barcellona

Il palinsesto della 18^ giornata di Eurolega