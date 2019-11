Basket femminile, qualificazioni Europei 2021: Italia-Repubblica Ceca su Sky

Parte l'avventura della Nazionale femminile di basket in vista degli Europei 2021. A Cagliari al PalaPirastu, giovedì 14 novembre, la prima sfida del girone di qualificazione vedrà le azzurre del Ct Capopianco sfidare le ragazze della Repubblica Ceca. Nel Girone D, oltre a Italia e Repubblica Ceca ci sono Danimarca e Romania. All’Europeo femminile per nazioni del 2021 accederanno le prime di ogni girone (nove in tutto) e le cinque migliori seconde; in totale 14 nazionali. Il Ct deciderà le 12 azzurre solo dopo l'ultimo allenamento previsto in tarda mattinata. Così Capobianco prima della sfida: "Partita piena di insidie, quella che ci attende, perché la Repubblica Ceca è una squadra solida e con punti di riferimento ben precisi. Sotto canestro il perno è Kia Vaughn, centro passaportato con tanta esperienza alle spalle nei campionati europei. Tra le esterne la più pericolosa è Bartakova, capace di innescare le compagne con regolarità. Dovremo essere bravi a giocare una pallacanestro intensa, muovendo molto la palla in attacco e aggredendole in difesa. Occorreranno concentrazione e coraggio, per attaccare l’area ed aprirla". La diretta giovedì 14 novembre dalle 20.30 su Sky Sport Collection, canale 205. La telecronaca sarà di Geri De Rosa con il commento di Silvia Gottardi