ASVEL Villeurbanne-Olimpia Milano, la cronaca

Coach Messina butta subito nella mischia i rientranti Micov e Gudaitis che partono in quintetto, con il lituano che segna i primi 6 punti milanesi. In difesa l'Olimpia comincia a zona, ma l'ASVEL attacca con pazienza e resta a contatto (8-6 al 4'). Quando torna alla marcatura a uomo, l'AX alza l'intensità e piazza un mortifero parziale di 10-0 grazie ai primi squilli di Rodriguez e Scola. L'argentino sale in cattedra anche nell'inedita versione di play, Milano si diverte e vola sul +9 (13-22 al 7'). Appena l'Olimpia abbassa il volume della propria difesa, i francesi ne approfittano e con la prima tripla di giornata firmata dal 17enne Strazel, si riportano sotto al primo mini intervallo (20-24). Appena le maglie biancorosse (nere per l'occasione) tornano a stringersi, per l'ASVEL sono guai, come dimostrano le secche in attacco per oltre 3': l'impatto dalla panca di Moraschini e i 6 assist del Chacho trascinano i suoi fino al +12 (20-32). I lionesi non segnano praticamente mai dalla lunga (2/10), Milano intasa bene l'area e controlla sotto i tabelloni, vedendo però dimezzato il vantaggio al 17' (29-35). Lighty va in doppia cifra, ma Rodriguez sulla sirena spara da 8 metri e manda l'AX negli spogliatoi avanti 38-45.