Nella final eight di Coppa Italia Olimpia Milano in campo con una divisa speciale per celebrare la memoria di Kobe Bryant. Giorgio Armani gli rende omaggio: "Un modo per ringraziarlo per tutto quello che ha fatto per il basket mondiale"

L'Olimpia Milano per la Final Eight di Coppa Italia abbandona il tradizionale biancorosso e indosserà una maglia speciale di colore viola, in memoria di Kobe Bryant, socio dell'Olimpia a inizio millennio scomparso tragicamente lo scorso 26 gennaio assieme alla figlia Gianna e ad altre sette persone. Il ricavato della vendita del merchandising sarà interamente devoluto a 'Mamba On Three', il fondo creato dalla 'Mamba Sports Foundation' per sostenere finanziariamente le famiglie delle altre vittime. "Abbiamo deciso - spiega Giorgio Armani in una nota - di compiere un gesto simbolico, unico, quello di abbandonare per una volta i nostri amati colori tradizionali e indossare quelli storicamente legati alla presenza di Kobe Bryant sul campo. Bryant è stato un giocatore di riferimento, che ha ispirato milioni di sportivi in tutto il mondo nel corso di una carriera leggendaria, nata proprio in Italia. Onorarlo ancora una volta è un modo per ringraziarlo per tutto quello che ha fatto per il basket mondiale". La maglietta verrà utilizzata a partire dalla gara contro Cremona ed, eventualmente, per la semifinale e la finale.