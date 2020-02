La Reyer conquista la sua prima finale di Coppa Italia della storia grazie al successo per 67-63 contro l'Olimpia Milano. La seconda semifinale Brindisi-Fortitudo Bologna in diretta su Eurosport 2 (canale Sky 211) alle ore 21

La Reyer Venezia è la prima finalista della Coppa Italia. A Pesaro la squadra di coach De Raffaele ha battuto l'Olimpia Milano 67-63 nella prima semifinale delle Final 8. Primo tempo totalmente dominato dalle difese, con l'AX che tenta la fuga nel 1° quarto (22-15 dopo essere stata anche +12) ma che fatica tremendamente nel 2° e che con il 34% dal campo vede riavvicinarsi gli avversari prima di rientrare negli spogliatoi (31-29 al 20'). L'Olimpia non segna più e la Reyer mette la freccia a metà del 3° periodo grazie al trio Tonut-Daye-Watt, ribaltando l'inerzia della partita e arrivando all'ultimo mini riposo con un confortante +10 (44-54). Ad incepparsi è poi l'attacco dell'Umana, che non vede il canestro per oltre 5' ma tiene comunque a distanza una Milano estremamente imprecisa (52-56 al 36'). Nonostante un pessimo 4/27 da tre (15%), l'Olimpia arriva a contatto nell'ultimo minuto grazie alle giocate del Chacho Rodriguez, ma un canestro di Watt e un libero di Daye condannano l'AX alla sconfitta 67-63. Venezia (16 punti Watt, 13 Daye, 12 Denicolao) vola in finale di Coppa Italia per la prima volta nella sua storia, Milano (15 Rodriguez, 14 Scola) vede svanire il primo grande obiettivo stagionale. Alle 21 la seconda semifinale, che vedrà opposte Brindisi alla Fortitudo Bologna.