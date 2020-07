Milano: ufficiale l'arrivo di Shavon Shields

Nuovo colpo dell’Olimpia, che ha firmato per due anni l’esterno – ex Trento - fresco vincitore del campionato spagnolo con il Baskonia. “Estasiato all’idea di far parte di un club con questa storia", le sue prime parole da giocatore di Milano

L'Ax Milano annuncia l'acquisto di Shevon Shields, esterno americano che si è appena laureato campione di Spagna con il Baskonia. "Voglio ringraziare tutta l'Olimpia Milano - le prime parole del 26enne, arrivato due volte in finale scudetto con Trento - per avermi concesso questa opportunità. Sono estasiato all'idea di lavorare con i miei nuovi compagni e di far parte di un club storico come questo". "Shavon - l'accoglienza del gm Christos Stavropoulos - è un giocatore nel pieno della maturità, esperto ma ancora giovane, con le caratteristiche ideali per far parte della nostra squadra". Shields ha firmato un biennale ed è il sesto acquisto estivo dopo Moretti, Hines, Delaney, Punter e Datome. L'Olimpia completerà poi il roster con l'ex Zalgiris Zach LeDay, che dovrebbe prendere il posto di Arturas Gudaitis, destinato allo Zenit San Pietroburgo. Milano dovrebbe cominciare la stagione il prossimo 3 agosto con il raduno e il primo allenamento.

La carriera

Cresciuto a Olathe, in Kansas, dove ha frequentato la Northwest High School, nel 2012 è approdato all’università del Nebraska dove in quattro anni è stato quinto realizzatore di sempre. Nel 2015/16 ha segnato 16.8 punti di media ed è stato incluso nel secondo quintetto della Big Ten Conference. Nel 2016/17 ha giocato negli Skyliners di Francoforte prima di passare a Trento in vista dei playoff. A Trento ha giocato due stagioni, giocando due volte la finale scudetto. Nel 2017/18 ha segnato 14.3 punti per gara in Italia. Nel 2018 è approdato a Vitoria dove ha debuttato in EuroLeague, e ha segnato 9.6 punti di media in 59 partite. Ha vinto il titolo spagnolo nel 2020. E’ membro della Nazionale danese grazie alle origini della madre. Il padre Will Shields è stato 12 volte Pro-Bowl nella NFL ed è stato incluso nella Hall of Fame dopo 14 anni di carriera nei Kansas City Chiefs.