Basket, sorpresa Varese: esonerato Attilio Caja

La Openjobmetis Varese esonera Attilio Caja all’indomani della vittoria su Cantù in Supercoppa italiana (84-77) e a circa 20 giorni dall’inizio del campionato 2020-2021. L’annuncio a sorpresa nella giornata di sabato 5 settembre. “La Pallacanestro Varese comunica di aver sollevato Attilio Caja dall’incarico di allenatore della Openjobmetis – si legge nella nota diffusa dalla società lombarda -. Il club biancorosso, nel ringraziarlo per il lavoro svolto alla guida della Pallacanestro Varese nelle ultime tre stagioni e mezzo, gli augura le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera”. Al suo posto Vincenzo Cavazzana, ex giocatore proprio di Caja, che lo ha allenato a Pavia tra il 1988 e il 1992.