Vincono Milano, Sassari, Virtus Bologna e Venezia

Vincono tutte le quattro big anche se in maniera diversa. Milano a Reggio Emilia soffre per tutto il primo tempo i canestri di Taylor e Bostic fino a quando trova in Datome il giocatore decisivo per rompere l’equilibrio: 10 punti nel secondo quarto per il 44-40 dell’intervallo. Nella ripresa Milano fa pesare la profondità del roster e il talento dei singoli, chiudendo con Hines, Ledaye Shields, oltre che Datome, in doppia cifra per l’87-71 finale. Vince soffrendo anche Sassari a Pesaro, ingabbiata dalle invenzioni di Robinson e compagni: il sorpasso sardo arriva a metà terzo quarto con il solito Bilan, poi nell’ultimo periodo l’allungo è firmato da un Bandzius da 23 punti e un Burnell da 18 per l’85-95 della sirena. Molto più facile l’impegno casalingo della Virtus Bologna contro Cantù che mette subito in chiaro le cose nel primo quarto con un parziale di 11-0 firmato da Weems e poi allungando progressivamente, mette a referto tutti i suoi giocatori con Tessitori a quota 13 chiudendo sull’84-65. A chiudere la giornata i campioni d’Italia della Reyer contro Brindisi: dopo l’iniziale equilibrio la spallata alla partita arriva da Venezia nel terzo quarto nel quale Bramos, Daye ma soprattutto Tonut fanno la differenza portando il vantaggio in doppia cifra e gestendolo con un po’ di affanno nell’ultimo periodo per il 75-67 finale.