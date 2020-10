Tripla di Shields, l'Olimpia parte bene: Bayern ko

Colpo in Baviera dell'Olimpia Milano che, all'esordio stagionale in Europa League, vince 81-79 all'overtime. Bella ed equilibrata la gara contro il Bayern, risolta nel finale da una tripla di Shields a pochi secondi dalla sirena

Comincia con una vittoria dopo un supplementare l’avventura in Eurolega dell’Olimpia che a Monaco, dove l’anno scorso aveva perso, batte il Bayern 79-81 con un canestro di Shields a pochi secondi dalla sirena. Una partita giocata costantemente in equilibrio con l’Olimpia che, senza Punter e Micov, si affida nel primo quarto a Roll e nel secondo a Delaney ma il Bayern risponde con Dedovic che rimane un rebus irrisolvibile per la difesa milanese. Tra le due squadre ci sono al massimo 5 punti di differenza: nella ripresa per i tedeschi sale di livello Reynolds ma finalmente Milano ritrova prima Hines e poi Rodriguez che segna e fa segnare i compagni, prendendosi poi la responsabilità di mettere il canestro del 70-70 che porta le due squadre al supplementare. Extratime nel quale Milano prende il vantaggio con Delaney e Hines, mentre dall’altra parte è Baldwin a mettere i canestri del +1 Bayern. Nell’ultima azione la tripla di Shields vale il 79-81 che il Bayern non riesce più a recuperare regalando a Milano la quattordicesima vittoria in altrettante partite.