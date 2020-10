Milano, Venezia e Virtus imbattute, Sassari ko

2^ giornata e gruppo che guida la classifica senza sconfitte si assottiglia, ma se tre delle cinque squadre ancora imbattute sono delle conferme, le altre due sono sicuramente delle sorprese. Cominciando dalle conferme la serata più facile è stata quella di Milano: l'Olimpia scarica su Treviso tutto il talento del suo gruppo, mettendo tutti e dodici i giocatori a referto e trovando il Leday il giocatore copertina: 25 punti in 18 minuti in campo, accanto a lui l'eroe della serata di coppa Shields che ne segna 15 con 5 su 6 dal campo e riscopre Moretti dalla panchina che ne mette 10 per la sua prima doppia cifra in serie A per il 104-64 finale. Vince facile anche Venezia che a Cremona si impone 83-66 grazie ad un primo quarto da 23-14 con Chappell protagonista, poi ci pensano Fotu, Tonut e Daye a tenere lontana Cremona a cui non bastano Williams e Hommes che ne segnano 28 in due. A vincere è anche la Virtus che però a Brescia passa per il rotto della cuffia: 81-80. Nell'ultimo quarto prima il duello tra Chery e Alibegovic, poi quello tra Vitali e Toedosic tegono la partita in bilico e a decidere è il libero di Abass.

Colpacci di Trieste e Varese

Le sorprese sono Trieste e Varese: la prima fa l'impresa a Sassari vincendo 74-72 e mettendo in vetrina nella volata finale un Alviti da 10 punti nel quarto a cui risponde Burnell ma l'uomo del destino è Doyle che firma il canestro della vittoria. In trasferta vince anche Varese nella volata finale contro la Fortitudo: sul 76 pari Bologna non riesce a segnare dal campo per 3 minuti, mentre Varese scopre un De Vico Preciso dalla distanza, la sua firma è sotto al +7 Varese e a nulla servono i 16 di Aradori e i 17 di Fletcher perché il finale è 88-83.