Con la volontà di bagnare con una vittoria l’esordio europeo e continuare la striscia positiva senza sconfitta in stagione Milano affronta i francesi dell’Asvel. Dopo i primi colpi sparati a salve e subendo la vivacità di Cole, l’Olimpia piazza la prima spallata ad inzio secondo quarto: si alza la difesa, Moraschini e Rodriguez innescano il 13-3 che porta l’Olimpia al massimo vantaggio ma l’Asvel non rimane certo passiva. Superato lo choc, la squadra di proprietà di Tony Parker ricambia il favore: 10-0 il parziale frutto delle triple degli esterni e del lavoro interno di Noua e Fall e all’intervallo Milano è davanti ma solo di 5 punti, 45-40.



Nella ripresa l’Olimpia si rimette al lavoro in difesa, trovando in attacco il ritmo giusto con Shields e Delaney che rimettono 12 punti tra le due squadre. L’ultimo sussulto dei francesi arriva da Yabusele ma non serve: bastano 5 punti di Datome, alcune invenzioni del Chacho per portare in porto anche il debutto in Eurolega al Forum di Assago: i milanesi chiudono 87-73 e mantengono l'imbattibilità in tutte le competizioni stagionali.