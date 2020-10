Nella tana del Pireo, la casa dell’Olympiacos, dovendo ancora fare a meno di giocatori importanti come MIcov e Punter, Milano è costretta a subire la sua prima sconfitta stagionale, 86-75 maturata tutta nel secondo tempo. L’equilibrio di inizio partita segue un filone preciso: Milano cerca per due volte l’allungo, prima con Leday, la seconda con Rodriguez, me in entrambe le occasioni i greci si rimettono a contatto con i canestri di Printezis, anche se il parziale all’intervallo premia comunque gli uomini di Messina avanti 36-42 grazie a 8 punti consecutivi del Chacho. E’ nella ripresa che cambia qualcosa, soprattutto in difesa: l’Olimpia non riesce a contenere le scorribande di Sloukas che segna e fa segnare i suoi compagni sugli scarichi, l’Olimpia arriva sempre in ritardo, prima Mc Kinnicks e poi Harrison hanno triple comode da segnare e il sorpasso arriva a metà terzo quarto. La reazione di Milano è affidata al solo Roll ma non basta: nell’ultimo periodo Sloukas ha campo libero per mettere i canestri della fuga definitiva e a Milano non resta che alzare bandiera bianca e macchiare la casella delle sconfitte dopo 17 vittorie consecutive.