A Milano il derby con Cantù, successo per Brindisi

In una Serie A decimata dalla pandemia con quattro partite rinviate, l’ottava giornata mette in programma solo quattro sfide, tra le quali il derby lombardo tra Milano e Cantù che ha il sapore strano della sfida tra due squadre che hanno passato un periodo difficile: canturini che non giocano da un mese a causa del Covid, milanesi reduci da una settimana senza allenamenti per le positività di alcuni giocatori. L’inizio è tutto dei brianzoli che hanno voglia di tornare a giocare e con un parziale di 10-0 firmato dalle triple di Smith e Leunen chiudono il quarto avanti 24-20. Nel secondo si scatena il Chacho Rodriguez con 4 triple in fila che valgono l’aggancio e il sorpasso milanese, che però va negli spogliatoi sotto 44-43 perché Cantù trova canestri di energia da parte di Kennedy. La sfida si risolve nel terzo quarto: 17-6 il parziale con il solito Chacho a cui si affianca Leday per chiudere il quarto 58-73 e la partita 71-89, mantenendo la testa della classifica con 8 vittorie e 0 sconfitte.

Nell’anticipo del mezzogiorno la damigella d’onore Brindisi gioca a Sassari una partita di grande intensità: la Dinamo si affida al solito Bilan per la prima spallata, ma Brindisi reagisce subito con Bell e Perkins per chiudere il primo quarto avanti 23-31. Nel secondo arriva il massimo vantaggio con il giovane Visconti protagonista, ma Sassari non è certo squadra che molla: nella ripresa la coppia Bilan-Spisssu costruisce il parziale di 15-3 che vale l’aggancio e il sorpasso sardo e allora Brindisi si appoggia prima a Thompson: 9 punti per chiudere il terzo quarto avanti 69-74 e poi, nell’ultimo, a Harrison che respinge l’ultimo assalto di Bilan e chiude sull’87-100 che vale la settima vittoria consecutiva e la conferma della seconda posizione in solitaria.