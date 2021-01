Milano bloccata a Madrid, salta match con Cremona

E' stata rinviata la gara tra Vanoli Cremona e Armani Exchange Milano, match dell'ultima giornata di andata del campionato di basket di serie A in programma oggi

alle 17.00. L'Armani è infatti rimasta bloccata a Madrid, dove venerdì aveva giocato e vinto in Eurolega contro il Real Madriod, a causa della tempesta di neve che ha paralizzato la capitale spagnola. La decisione è stata ufficializzata dalla Lega basket che preso atto delle "avverse condizioni metereologiche a Madrid e alla conseguente impossibilità per Milano di far rientro in Italia in tempo utile per la disputa della quindicesima giornata della Serie A dispone che la gara Vanoli Basket Cremona-A|X Armani Exchange Milano venga rinviata. Nei prossimi giorni saranno indicate le modalità di recupero della partita". Il prossimo impegno per Datome e compagni dovrebbe essere in Eurolega al Forum contro il Valencia (martedì 12), per poi volare a Berlino 48 ore più tardi. Sempre meteo permettendo.