Basket, doppio impegno pre Europei per le Azzurre

Doppio impegno a Valencia per le ragazze di Lino Lardo in vista degli Europei. Prima amichevole oggi alle 18.30 su Sky Sport Arena contro la Turchia

L’Italia femminile di basket è pronta a scendere sul parquet per due amichevoli di alto livello, in vista dell’Europeo che prenderà il via tra una settimana e che sarà possibile seguire su Sky Sport e in streaming su NOW.

Per le Azzurre di coach Lino Lardo doppio impegno a Valencia per affinare la preparazione in vista dell’appuntamento continentale. Avversarie la Turchia e la Spagna, come l’Italia ammesse alla fase finale del FIBA EuroBasket Women, in programma dal 17 al 27 giugno in Francia e Spagna.