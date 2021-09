Afrobasket, vince la Tunisia: Costa d'Avorio ko

Secondo successo consecutivo per la nazionale tunisina, che ha vinto Afrobasket 2021. In finale Costa d'Avorio sconfitta 78-75 grazie al contributo decisivo di Mejri e Roll

La Tunisia ha vinto la 30^ edizione di Afrobasket battendo in finale la Costa d'Avorio con il punteggio di 78-75. Determinante per la vittoria della squadra allenata da coach Bauermann il contributo di Mejri e Roll. L'ex giocatore del Real Madrid e dei Dallas Mavericks ha chiuso con 22 punti e 3 stoppate, per l'ex Olimpia Milano ci sono 18 punti e 9 assist.

La Costa d'Avorio ha avuto il merito di rimontare per ben due volte da meno 14, ma nel finale ha sprecato la possibilità di portare la partita all'overtime. Per la Tunisia si tratta del terzo titolo continentale nell'arco di un decennio, il secondo consecutivo dopo quello del 2017.