Eurocup, alle 20 Umana Reyer-Gran Canaria su Sky

Su Sky la 7Days EuroCup maschile che per le prossime tre stagioni sarà possibile seguire anche in streaming su NOW. L’edizione 2021/2022 vede in corsa anche tre squadre italiane, Dolomiti Energia Trento, Virtus Segafredo Bologna e Umana Reyer Venezia, attualmente impegnate nella Regular Season.

Umana Reyer ospita Gran Canaria

Stasera, martedì 15 febbraio, si gioca un recupero valido per la nona giornata e sul parquet ci sarà l’Umana Reyer, che a Venezia ospiterà gli spagnoli del Gran Canaria. Programmato per l’11 gennaio scorso, ma rinviato per diversi casi di Covid tra gli spagnoli, il match si giocherà a partire dalle ore 20 live su Sky Sport Arena. Si gioca al PalaTaliercio della città lagunare.

Basket, regular season: recupero 9^giornata live su Sky e in streaming su NOW

Martedì 15 febbraio

Ore 20: Umana Reyer Venezia-Gran Canaria, diretta Sky Sport Arena (da Venezia, telecronaca Andrea Solaini; commento Marco Crespi)

Disponibile su Sky Go, anche in HD.