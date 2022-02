In diretta su Sky e in streaming su NOW i prossimi due impegni degli Azzurri nelle qualificazioni mondiali. Oggi alle 21 Islanda-Italia (live su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena), domenica 27 febbraio il ritorno, alle 20.30, sempre in diretta su Sky Sport Uno

Con due partite in pochi giorni, prosegue il cammino verso i prossimi mondiali dell’Italia, impegnata nelle FIBA World Cup 2023 Qualifiers. Tra oggi e domenica 27 febbraio doppio impegno contro l’Islanda, con entrambi i match trasmessi in diretta su Sky e in streaming su NOW.

Si tratta del secondo turno delle finestre del Girone 4 relative alle qualificazioni mondiali, con gli Azzurri di coach Meo Sacchetti che saranno impegnati in terra islandese, più precisamente a Hafnarfiorour, con palla a due alle ore 21. Diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena. Seconda sfida agli islandesi, domenica al PalaDozza di Bologna, con inizio match alle ore 20.30, da seguire live su Sky Sport Uno.

Coach Sacchetti: "Cornice importante, vogliamo fare bene"

“La prima partita è sempre la più importante, ma il nostro futuro adesso sono queste due partite. Abbiamo un gruppo che ha molta voglia di giocare in nazionale- le parole di Sacchetti- obiettivo che non è mai facile da raggiungere. Giocheremo in questo bellissimo impianto che vorremmo vedere pieno, ma anche al 60% siamo sicuri che la cornice sarà importante”.