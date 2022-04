Morto Pero Skansi, campione con Treviso

Il mondo del basket piange la scomparsa di Petar 'Pero' Skansi. L'ex cestista e allenatore è morto a Lubiana all'età di 78 anni. Da giocatore ha vinto il mondiale 1970, l'argento iridato 1967 e l'argento olimpico nel 1968. È stato il c.t. della Croazia che ai Giochi di Barcellona 1992 sfidò il primo vero Dream Team Usa nella finale per l’oro. In Italia ha allenato a Pesaro (vittoria in Coppa Coppe 1983), Fabriano, Venezia, Roma, Benetton Treviso (scudetto 1992 e Coppa Italia 1993) e Fortitudo (Supercoppa 1998)

È morto a Lubiana a 78 anni Petar Skansi, per tutti, nel mondo del basket Pero. Da giocatore nella fortissima Jugoslavia degli anni '60-'70 aveva vinto un argento olimpico a Messico 1968 e due medaglie mondiali tra cui quella d'oro in casa nel 1970. Da allenatore aveva avuto una lunga e prolifica carriera in Italia cogliendo i maggiori successi sulle panchine della Fortitudo Bologna, che portò alla prima Final Four di Coppa dei Campioni, e Benetton Treviso con cui vinse lo scudetto anche qui il primo, nel 1992. Celebri i suoi duelli nei derby bolognesi contro la Virtus di Messina, in ITalia ha allenato anche Pesaro, Fabriano, Venezia e Roma. Sempre da allenatore vinse l'argento a Barcellona '92 con la Croazia sfidando in finale il Dream Team USA.