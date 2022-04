La Virtus Bologna si è qualificata per i quarti di finale di Eurocup. La squadra allenata da Sergio Scariolo ha sconfitto 75-67 i lituani del Lietkabelis alla Segafredo Arena. Protagonisti Jaiteh con 20 punti e Weems con 13. Nel prossimo turno la sfida, sempre in casa, contro i tedeschi dell'Ulm che hanno eliminato Badalona. Niente da fare invece per Venezia eliminata dai francesi del Boulogne