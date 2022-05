La federazione internazionale di basket ha deciso di escludere le nazionali russe e bielorusse da tutte le competizioni. La Russia maschile non proseguirà quindi il suo cammino nel girone per le qualificazioni ai Mondiali 2023, con l'Italia che è quindi già sicura del passaggio alla seconda fase

Il comitato esecutivo della FIBA ha decretato l'esclusione delle nazionali di Russia e Bielorussia da tutte le competizioni internazionali dei prossimi mesi. In conseguenza di questa decisione le selezioni maschili dei due paesi sono escluse dalle qualificazioni ai Mondiali 2023 (in programma dal 25 agosto al 10 settembre 2023 in Indonesia, Giappone e Filippine), in cui erano impegnate. La Russia era inserita nel girone H, lo stesso dell'Italia. Gli azzurri, insieme a Islanda e Olanda, sono quindi ora sicuri di qualificarsi alla seconda fase (passavano le prime tre del girone). La Russia viene esclusa anche dal Mondiale femminile 2022, dove verrà sostituita da Porto Rico, e dal Mondiale femminile 2022 Under 17, in cui sarà sostituita dalla Serbia.