La Nazionale azzurra di basket è in raduno a Trieste e sabato affronterà la Slovenia in amichevole. Il neo Ct Gianmarco Pozzecco a Sky Sport ha parlato dell'emozione del nuovo incarico, arrivato dopo un'annata da ricordare come vice di Messina all'Olimpia Milano. Uno sguardo al suo passato ma tanta concentrazione sul futuro. Guarda il VIDEO