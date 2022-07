Prima vittoria per Pozzecco: Italia-Olanda 81-92

Azzurri sempre in controllo della gara: sugli scudi Simone Fontecchio, autore di 22 punti. All'Olanda non bastano i 30 punti di Yannick Franke. L'Italbasket chiude la prima fase al 1° posto: nella seconda fase troverà anche la Spagna di coach Scariolo

Dopo il ko al debutto contro la Slovenia in amichevole a Trieste, per Gianmarco Pozzecco è arrivata la prima vittoria da commissario tecnico dell'Italia. Gli azzurri hanno vinto 92-81 contro l'Olanda di Maurizio Buscaglia nell'ultima giornata della prima fase delle qualificazioni ai Mondiali 2023. L'Italbasket chiude così in vetta al mini girone, scavalcando l'Islanda grazie a una migliore differenza canestri nello scontro diretto. Al Topsportcentrum grande prestazione del quintetto azzurro che ha condotto la partita sin dalle prime battute. Sugli scudi Simone Fontecchio, autore di 22 punti di cui 17 nel primo tempo. All'Olanda, invece, non bastano i 30 punti di Yannick Franke che ha messo a segno cinque triple su otto tentativi.