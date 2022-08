Il capitano della nazionale di basket Gigi Datome sale sul palco a sorpresa durante il concerto della rockstar internazionale Patti Smith al Castello Sforzesco e la accompagna alla chitarra in 'People have the power' Condividi

Lei, Patti, è una signora statunitense, dalla figura esile e i lunghi capelli bianchi. Lui, Gigi, un ragazzone sardo dalla barba folta, con gli occhi svegli e curiosi. Questo sono, seduti fianco a fianco, nella foto che racconta di una cena in compagnia. Istantanea che immortala il primo atto di una serata memorabile.

Sì, perché lei, l’americana canuta, è la sacerdotessa del rock, Patti Smith, pronta per un concerto immerso nell’atmosfera unica del Castello Sforzesco di Milano. Lui, il barbuto sorridente, invece, è il capitano della nazionale italiana di basket (in partenza per il ritiro in vista degli appuntamenti estivi, tutti da vedere su Sky) e pilastro dell’Olimpia Milano, Gigi Datome, pronto a vivere l’ennesima straordinaria esperienza della sua vita, stavolta lontano dai campi da gioco.

Patti sul palco è incredibile: energia, intensità, emozione. In scaletta una quindicina di canzoni (non è questa la sede per declamare i brividi che trasmette ‘Because the night’ dal vivo), tante parole pronunciate lentamente per permettere di capire anche a chi l’inglese lo mastica appena e la poesia con la versione inglese dell’Infinito di Leopardi e un omaggio a Allen Ginsberg.

Poi il gran finale, dove saltano tutti gli schemi. Il pubblico abbandona i posti a sedere per correre sotto al palco. Lei rientra per i bis e chiude con uno dei suoi pezzi più amati e energici: ‘People have the power’. Ma prima di far partire la musica, aggiunge un elemento sul palco. A completare il quartet di musicisti sale Datome, su invito entusiasta della sacerdotessa. Il cestista, accompagnato dalla sua chitarra suona al fianco di Jackson Smith, figlio di Patti. Tra la sorpresa e gli applausi dei milanesi. Gigi, grande appassionato di musica rock, resta un po’ in disparte, rispettoso e consapevole dell’occasione unica. E’ la Smith che lo cerca e lo coinvolge durante la canzone e per la standing ovation finale con la band. ‘Non ci credo ancora’, il commento a caldo. Credici, invece, Gigi. La gente ha il potere di sognare e, a volte, i sogni diventano realtà.