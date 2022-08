Ettore Messina consiglia Gianmarco Pozzecco, suo vice all'Olimpia fino a poche settimane fa, a tre giorni dall'esordio all'Europeo dopo la mazzata dell'infortunio di Gallinari: "E' successo anche a me, è un momento duro. Ora deve tenere su la squadra. Abbiamo buoni giocatori, bisogna pensare partita dopo partita perchè sarà una settimana molto intensa". Eurobasket è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino al 18 settembre