La Virtus sogna per un tempo: il Real vince 98-86

Non era la partita migliore per far partire una striscia di successi dopo la vittoria sul Maccabi e iniziare a risalire la china in classifica. La Virtus Bologna però ci ha provato lo stesso e per oltre un tempo ha impensierito i vice-campioni d'Europa in carica, più forti sulla carta e feriti nell'orgoglio dall'ultima sconfitta contro Milano e da una partenza zoppicante con 3 sole vittorie e addirittura 5 ko. La superiorità blanca è emersa in campo con 5 giocatori in doppia cifra, una differenza abissale a rimbalzo (39 a 26) e percentuali ottime sia dall'arco (42,9%) che in area (62.9%). Anche Bologna ha tirato bene da fuori con la stessa percentuale, ma paga un divario fisico che sta diventando il suo vero calvario stagionale .

La cronaca della partita

Inizio allegro per le difese e frizzante per gli attacchi. Il Real Madrid si affida a Hezonja, 13 punti in un quarto con il meglio del repertorio tra triple, lezioni di piede perno e comode schiacciate. La Virtus invece si appoggia alla solita coppia Cordinier-Shengelia, alla quale si aggiunge anche Clyburn, finora più ombre che luci nella sua avventura bolognese. Gli otto punti del periodo iniziale però consentono alla Virtus di restare in scia dei blancos (28-25 al 10'). Il secondo quarto si apre con il parziale di 9-0 delle Vu Nere, frutto di un grande sforzo collettivo e del buon contributo della panchina. I padroni di casa però si risvegliano con la coppia Ibaka-Rathan Mayes e iniziano a dettare la loro legge sul match grazie all'impatto di Llull, illuminante con due triple. La Virtus si tiene in partita grazie alla capacità di Cordinier di guadagnare falli e convertirli in tiri liberi: 53-49 all'intervallo. Di rientro dagli spogliatoi, Shengelia mostra ancora la versione migliore di sé con 8 punti consecutivi e una grande precisione dall'arco, ma dall'altra parte ci sono troppi pericoli da fronteggiare. A Hezonja si aggiungono la fisicità di Tavares, la mira di Abalde e le magie di Campazzo: arriva la spallata decisiva del Real, che vola sul +13 (80-67) a fine terzo quarto. Negli ultimi dieci minuti la Virtus tenta di rimanere in vita grazie a qualche magia di Belinelli, ma la profondità del roster del Real ha la meglio, con Ibaka e Rathan-Mayes ancora sugli scudi. Sul +20 gli spagnoli tirano i remi in barca, concedono una standing-ovation a Llull e danno spazio ai loro giovani: la Virtus ne approfitta per rosicchiare qualche punto e chiudere 98-86. Venerdì si torna in campo alla Segafredo Arena, ma con un avversario ancora più complesso: dai vice campioni ai campioni in carica del Panathinaikos.