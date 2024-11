Milano e Bologna per il riscatto in diretta su Sky

Reduci dalle sconfitte contro Alba Berlino e Real Madrid, Olimpia Milano e Virtus Bologna provano a chiudere il doppio turno europeo con un sorriso. Se la squadra di Messina è impegnata nella trasferta di Belgrado contro il Partizan, quella di Banchi ha un compito quasi proibitivo in casa contro i campioni in carica del Panathinaikos. Le partite di Eurolega in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW LA CLASSIFICA DI EUROLEGA

Missione riscatto, ma non sarà semplice. Milano e Bologna non vogliono archiviare la settimana europea con due sconfitte e hanno l'opportunità di rifarsi subito dopo le cadute in trasferta contro Alba Berlino e Real Madrid. L'EA7 dovrà però andare in Serbia, nella calda "Belgrade Arena" del Partizan di coach Obradovic, mentre la Virtus ospiterà all'Unipol Arena il Panathinaikos di Ataman, campione in carica e grande favorito per il bis. Un doppio turno veramente complesso per le Vu Nere, messe di fronte a due delle squadre più forti della competizione.

Come si avvicina Bologna alla sfida Banchi avrà il roster al completo e potrà contare su un palazzetto soldout. Nel frattempo il Collegio Arbitrale della Lega di Serie A ha dichiarato risolto il contratto tra la Virtus e Devontae Cacok, centro arrivato nell'estate 2023 e infortunatosi gravemente al ginocchio nel dicembre dello stesso anno. Le ragioni della risoluzione del rapporto contrattuale derivano proprio dalla lungodegenza conseguente all’infortunio subito che, a distanza di quasi un anno, rende il giocatore ancora inidoneo all’attività sportiva. La società, in ottemperanza alle disposizioni previste dalla contrattazione collettiva, manterrà l’impegno di fornire assistenza sanitaria al giocatore sino al 31 dicembre 2024. Ciò rende quasi obbligato il ricorso al mercato per la società, che credeva in estate di poter contare sul recupero di Cacok, ma che si sta invece ritrovando spesso in difficoltà in termini di centimetri, rimbalzi e protezione del ferro potendo fare affidamento nel ruolo solo su Zizic e sul giovane Diouf. leggi anche Addio a Cacok: il roster della Virtus Bologna

Come si avvicina Milano alla sfida Calendario più semplice per l'Olimpia, che deve giocare ancora in trasferta, ma sul parquet di un Partizan in estrema difficoltà, con appena due vittorie e sette sconfitte in questo inizio di stagione. Non bisogna però mai commettere l'errore di sottovalutare una squadra di Obradovic e l'impatto del tifo casalingo. Milanoha bisogno di una scossa dopo aver mandato all'aria un'altra vittoria. Come in casa con lo Zalgiris, l'EA7 è stata rimontata nell'ultimo quarto contro l'Alba Berlino, dopo essere stata avanti anche di 15 punti, e si è arresa al supplementare. Messina è stato molto duro con alcuni suoi giocatori, accusandoli anche di superficialità. La bastonata servirà a ripartire? leggi anche Eurolega, il calendario di Milano e Bologna