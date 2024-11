Olimpia, sconfitta amara: 105-101 per Berlino

La cronaca del match:

La partita inizia e procede per la prima metà del 1° quarto in maniera equilibrata, tanti errori da entrambe le parti, anche da sotto canestro. Dopo un primo parziale positivo da parte dell’Olimpia si illuminano, nell’Alba Berlino, Procida, Mattisseck e un influenzato, ma non troppo, Spagnolo, che vanno a riagganciare il punteggio. Grande inizio di partita invece per Leday e per Mirotic: 208 cm di pura tecnica nel tiro da tre, forse uno dei migliori tiratori di questa Eurolega. Si riprende a giocare con un parziale di 19-23 per Milano. A una grande prestazione in attacco di Mirotic, corrisponde però l'assenza in difesa nel 2° quarto sia a rimbalzo sia a coprire la penetrazione verso l’interno. I vuoti in difesa, gli errori in attacco e un Procida incontenibile riportano rapidamente Berlino in una situazione di parità. Alla situazione di blackout di Milano, risponde e premia, temporaneamente, la semplicità di Tonut e Bolmaro: backdoor di Tonut che anticipa l’uscita di Procida e taglia verso l’aerea con passaggio rapido di Bolmaro. Ma a Bolmaro piacciono anche dei passaggi un po’ più complessi, come quello dietro schiena, che disorienta spettatori, tifosi e difensori, ma non Leday, che si ritrova questa palla in mano semplicemente da appoggiare al tabellone, subendo anche fallo. Finisce il primo tempo con un bel vantaggio dei meneghini: 43-55, con 33 punti realizzati dalla coppia Mirotic e Leday. Inizia il 3° quarto e Procida mostra non solo di saper tirare e stoppare, ma anche di sapere recupere palla e di sapersi avvitare su se stesso.. Sa fare tutto! Quando Procida va in panchina, ci pensa Spagnolo a mantenere alto il livello della squadra: sono i due Nazionale Italiana a bloccare l’avanzata dell’Olimpia Milano, con il supporto di Williams e Mattisseck (basta guardare i tabellini). Nonostante le prodezze dei due italiani all’estero, si inizia l’ultimo quarto 69-77 per i meneghini, con l’ingresso in campo, concreto, di Nico Mannion: delizia tutti con una bellissima giocata individuale, a cui fa seguito sfortunatamente una palla persa e un fallo in attacco di sfondamento, che lo riportano immediatamente in panchina. In questo iniziale momento di confusione dell’Olimpia, l’Alba ritorna a -3 a 4’ dal termine, iniziando a fare pressione sulle rimesse e lungo la linea di metà campo. Non bastano le singole giocate di Causeur e Dimitrijevic per mantenere il vantaggio acquisito nel corso dei quarti precedenti. Alla fine dei tempi regolari il punteggio è di 92-92. Si vai ai supplementari: 5 minuti dominati dall’inizio alla fine dall’Alba Berlino che, con l’alley-oop di Procida, va per la prima volta in vantaggio per poi portare a casa la partita per 105-101. La curiosità di oggi: esiste il fallo in contesa, prima che parta il cronometro, e Mirotic ha mostrato a tutti come poterlo realizzare.