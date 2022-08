La Nazionale di basket che prenderà parte agli Europei è stata ufficialmente presentata negli studi di Sky a Milano. Il CT Pozzecco: "Sarà un torneo molto competitivo. Antetokounmpo non è umano, se ci penso vado in depressione ma giocare contro questi fenomeni ti dà la carica. La prima partita sarà già complicata". Il Presidente della FIP, Petrucci: "Se ti chiami Italia, parti sempre per vincere". Eurobasket è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 1° al 18 settembre IL GRANDE BASKET SU SKY: GUIDA TV Condividi

L'avventura dell'Italia per gli Europei di basket è ufficialmente cominciata con la presentazione della Nazionale che prenderà il via al torneo continentale. I ragazzi di coach Pozzecco si sono ritrovati presso gli studi Sky di Milano. Tanta l'attesa per gli azzurri, che debutteranno venerdì 2 settembre alle 21 contro l'Estonia e che giocheranno la prima fase al Forum di Assago.

Pozzecco: "Questo è un gruppo che ha in mente gerarchie e obiettivi" "L'esperienza di un club aiuta, ma la cassa di risonanza di una Nazionale è diversa. Rispetto al club, non sempre si conoscono i giocatori e a volte bisogna tergiversare e poi fare dei tagli. Conoscevo i ragazzi, ma non in modo approfondito. E' importante essere empatici con i giocatori. Ho grande stima dei giocatori italiani, non adoro la NBA perchè si gioca un basket diverso. Abbiamo tanti giocatori interessanti, ma non tantissimi. Ho scelto i 12 per costruire un gruppo, che abbia in mente gerarchie e obiettivi. Messina disse che i giocatori hanno un obiettivo personale e uno di squadra, ho la fortuna di avere dei ragazzi che hanno capito questo concetto".

"Antetokounmpo? Se ci penso vado in depressione..." "Già vivo male e con tensione tutto, se poi mi concentro su Antetokounmpo allora sono uno str... Capisco che l'attenzione dello sportivo e del tifoso sia su Giannis, è affascinante come giocatore. Ma ho delle problematiche diverse, abbiamo avuto poco tempo per lavorare e se guardassi i suoi video cadrei in depressione. Fortunatamente ci saranno anche giocatori più umani. In compenso però ci darà tanti stimoli, affrontare questi fenomeni ti dà la carica. E' un Europeo molto competitivo, peggio per noi ma fa bene al basket".

"Spiace per il Gallo, la prima partita sarà complicata" "L'unica cosa che ha senso dire è che noi siamo clamorosamente dispiaciuti per Gallo, che non può giocare l'Europeo. Siamo tutti dispiaciuti, in primis i giocatori. Lo capisco, siamo contenti per Tessitori anche se sembra un paradosso. La prima partita sarà complicata, è l'esordio e giocheremo in casa. Però sono contento perchè i miei giocatori mi aiutano, restano sempre concentrati. Meno un allenatore fa, meglio è. Sto apprezzando una tipologia di gioco che solitamente non sviluppo, essendo noi più piccoli degli altri".